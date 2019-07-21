21 Temmuz 2019, Pazar

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Yunus Akgün yıldızlaştı

Galatasaray'ın Avusturya kampında dikkat çeken isimlerden birisi de Yunus Akgün oldu.
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