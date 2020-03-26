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Ümit Karan: Galatasaray'a bizden sonra kaliteli Türk oyuncu gelmedi

Galatasaray'ın eski futbolcusu ve teknik direktör Ümit Karan, A Spor'da yayınlanan Maksimum Spor programına konuk oldu. Karan, "Galatasaray'ın şu an kaliteli Türk oyuncusu yok, bizden sonrası gelmedi." ifadelerini kullandı.
26.03.2020
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