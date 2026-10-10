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UEFA Şampiyonlar Ligi'nden Galatasaray'a dev gelir!
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nden Galatasaray'a dev gelir!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Sarı-kırmızılıların Şampiyonlar Ligi'nden elde ettiği gelir açıklandı. İşte detaylar...

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