CANLI
SKOR
Bizi Takip Edin
Bizi Takip Edin
Futbol Basketbol Voleybol Milli Takım Programlar Diğer
CANLI İZLE
A Spor A Spor A Haber A Haber A News A News ATV ATV A2TV A2TV
A Spor A Haber A News ATV A2TV
Lucas Torreira'nın gördüğü kırmızı kart doğru mu?
Giriş Tarihi:
PAYLAŞ
ABONE OL
YAZI

Lucas Torreira'nın gördüğü kırmızı kart doğru mu?

A Spor Yorumcusu Mustafa Çulcu, Galatasaray-Kasımpaşa mücadelesinde Lucas Torreira'nın gördüğü kırmızı kart pozisyonunu yorumladı.

A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover Ada veya internet sitesine göre arama yapın aspor.com.tr Tıkla ve kaynak ekle aspor aspor.com.tr
İlkay'dan flaş sözler! "Oynamıyorum ki niye hazır olayım!"
Sonraki Video
İlkay'dan flaş sözler! "Oynamıyorum ki niye hazır olayım!"