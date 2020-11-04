Turgay Demir: Sen Falcao'yu ne kadar çok topla buluşturursan o kadar çok gol atar

A Spor yorumcusu Turgay Demir, 'Bire Bir Futbol' programında Falcao hakkında flaş bir yorumda bulundu. Demir, "Sen Falcao'yu ne kadar çok topla buluşturursan o kadar çok gol atar." dedi.

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