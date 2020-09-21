Turgay Demir: Galatasaray Fenerbahçe'yi yener

A Spor yorumcusu Turgay Demir, Bire Bir Futbol programında spor gündemine dair çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Demir hafta sonu oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için, "Şu anki görüntüde Galatasaray Fenerbahçe'yi yener" ifadelerini kullandı.

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