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Turgay Demir: Belhanda ile savaşa gitsen, arkanı döndüğünde hançeri saplar

A Spor yorumcusu Turgay Demir, 'Bire Bir Futbol' programında flaş Belhanda yorumunda bulundu. Demir, "Belhanda ile savaşa gitsen, arkanı döndüğünde hançeri saplar" dedi.
28.10.2020
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