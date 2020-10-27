27 Ekim 2020, Salı

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Galatasaray'da Mustafa Cengiz - Fatih Terim zirvesinin perde arkasında neler yaşandı? Canlı yayında açıkladı

Galatasaray'da başkan Mustafa Cengiz ve teknik direktör Fatih Terim, kulüp içerisinde yaşanan gerginliğin ardından Türk Telekom Stadı'nda bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantı sonrası sarı-kırmızılı kulüpten Cengiz ve Terim'in karşılıklı mutabakata vardığı açıklanırken, zirvenin detaylarını A Spor muhabiri Emre Kaplan aktardı.
27.10.2020
ABONE OL

Emre Kaplan'ın açıklamaları şu şekilde:

"Galatasaray'da ağustos ayından bu yana başlayan süreçte bir yönetim - teknik adam gerginliği söz konusuydu. İlk etapta biraz gergin bir atmosferin olduğunu fakat sonrasında ikinci başkan Abdurrahim Albayrak'ın Fatih Terim ile birebir görüşme gerçekleştirdikten sonra birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği ve en azından şimdilik tarafların sulh ilan ettiği şeklinde bir durum ortaya çıktı.

CENGİZ'İN TOPLANTISI İPTAL EDİLDİ

"Mustafa Cengiz geçtiğimiz hafta salı günü basının karşısına çıkacağını belirtmişti. Yapılan toplantının ardından bu organizasyon iptal edildi. Toplantıda teknik heyetin yönetimle alakalı, yönetimin de teknik heyetle alakalı medya üzerinden kamuoyu önünde herhangi bir tartışmaya girmemesi ve aleyhte yorumda bulunmaması yönünde mutabakata varıldı."

DİĞER
Cengiz - Terim zirvesinin perde arkasında neler yaşandı? Cengiz - Terim zirvesinin perde arkasında neler yaşandı? 27.10.2020
Galatasaray'daki sorunlar halının altına süpürüldü "Galatasaray'daki sorunlar halının altına süpürüldü" 27.10.2020
G.Saray'da sakatlık şoku! 2 hafta... G.Saray'da sakatlık şoku! 2 hafta... 27.10.2020
Çarpıcı yorum! Mustafa Cengiz aday olmayacak Çarpıcı yorum! "Mustafa Cengiz aday olmayacak" 27.10.2020
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Flaş G.Saray yorumu! Bu ateşkes kalıcı değil Flaş G.Saray yorumu! "Bu ateşkes kalıcı değil" 27.10.2020
Bu yönetim Fatih Terim'i kovamaz "Bu yönetim Fatih Terim'i kovamaz" 27.10.2020
Galatasaray'ı Fatih Terim yönetiyor "Galatasaray'ı Fatih Terim yönetiyor" 26.10.2020
Galatasaray'da kritik toplantı sona erdi Galatasaray'da kritik toplantı sona erdi 26.10.2020
Cengiz ile Fatih Terim arasında kritik toplantı! Cengiz ile Fatih Terim arasında kritik toplantı! 26.10.2020
Radamel Falcao 5 gole ulaştı! Radamel Falcao 5 gole ulaştı! 26.10.2020
Galatasaray kötü gidişata dur dedi! Galatasaray kötü gidişata dur dedi! 26.10.2020
Flaş sözler! Fatih Terim seçim ateşini yaktı Flaş sözler! "Fatih Terim seçim ateşini yaktı" 25.10.2020
G.Saray yönetimi Terim'i göndermek istedi ama cesaret edemedi "G.Saray yönetimi Terim'i göndermek istedi ama cesaret edemedi" 25.10.2020
G.Saray'ı FIFA'ya şikayet etmiş biri kaptan olamaz "G.Saray'ı FIFA'ya şikayet etmiş biri kaptan olamaz" 25.10.2020
Terim için çarpıcı yorum! Belhanda'yı kaptan olarak çıkardığı için... Terim için çarpıcı yorum! "Belhanda'yı kaptan olarak çıkardığı için..." 25.10.2020
Savaş Çorlu: Falcao'nun ilk sarı kartı bile ağır Savaş Çorlu: Falcao'nun ilk sarı kartı bile ağır 25.10.2020
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Erol Bulut'tan transfer itirafı! Bakasetas ve Livaja...
Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Beşiktaş, Trabzonspor, Galatasaray ve Fenerbahçe...
Galatasaray'da kritik toplantıda Belhanda ve Feghouli isteği! Fatih Terim'den flaş talep
Spor yazarları Denizlispor - Beşiktaş maçını değerlendirdi
Beşiktaş ocak ayı bombasını patlatıyor! 'Yeni Messi' olarak anılıyordu
Erol Bulut'un bahsettiği soyunma odası konuşması ortaya çıktı! Gökhan Gönül ve Gustavo...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör