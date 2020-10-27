Galatasaray'da Mustafa Cengiz - Fatih Terim zirvesinin perde arkasında neler yaşandı? Canlı yayında açıkladı
Emre Kaplan'ın açıklamaları şu şekilde:
"Galatasaray'da ağustos ayından bu yana başlayan süreçte bir yönetim - teknik adam gerginliği söz konusuydu. İlk etapta biraz gergin bir atmosferin olduğunu fakat sonrasında ikinci başkan Abdurrahim Albayrak'ın Fatih Terim ile birebir görüşme gerçekleştirdikten sonra birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği ve en azından şimdilik tarafların sulh ilan ettiği şeklinde bir durum ortaya çıktı.
CENGİZ'İN TOPLANTISI İPTAL EDİLDİ
"Mustafa Cengiz geçtiğimiz hafta salı günü basının karşısına çıkacağını belirtmişti. Yapılan toplantının ardından bu organizasyon iptal edildi. Toplantıda teknik heyetin yönetimle alakalı, yönetimin de teknik heyetle alakalı medya üzerinden kamuoyu önünde herhangi bir tartışmaya girmemesi ve aleyhte yorumda bulunmaması yönünde mutabakata varıldı."
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