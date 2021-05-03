03 Mayıs 2021, Pazartesi
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Toroğlu'dan flaş yorum! Emre Akbaba'nın 2. golünde karar doğru mu?
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın Gençlerbirliği deplasmanında Emre Akbaba ile bulduğu 3 gol VAR'a takıldı. Bu pozisyon hakkında A Spor yorumcusu Erman Toroğlu çarpıcı açıklamalarda bulundu. Toroğlu, "Galatasaray'ın iptal edilen golü verilmeliydi, bu hakem ukalalığı." dedi. (GS spor haberleri)
03.05.2021
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