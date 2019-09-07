TFF'den 19.05 açıklaması
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e 4 maç ceza verilmesinin Türkiye Futbol Federasyonu resmi Twitter hesabından saat 19.05'te paylaşılması ile ilgili federasyon cephesinden açıklama geldi.
Federasyondan yapılan açıklamada "Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 05.09.2019 tarihli ve 8 sayılı toplantısında alınan kararların kamuoyuna duyurulma saati ile ilgili çeşitli yorumlar yapılmaktadır. Yapılan teknik inceleme ve araştırmaya göre; söz konusu kurul kararları medya iletişim departmanı'na saat 18.58'de mail olarak iletilmiş, 18.59'da internet sitemiz www.tff.org'da yayınlanmıştır. Duyurunun web sitesinde yayınlandığı bilgisinin sosyal medya ekibine bildirilmesi sonrasında, web sitemizde yayınlanan haberin linki işlemlerin ardından sosyal medya hesabımıza da yüklenerek kamuoyu ile paylaşılmıştır.
'PFDK Kararları' başlığı ile kamuoyuna duyurulan açıklama, kesinlikle ve kesinlikle sadece Galatasaray Kulübü ve Sayın Fatih Terim ile ilgili olmayıp 35 maddeden oluşan ve 35 kulübü kapsayan kararları içermektedir. Normal akışı içerisinde gerçekleşen bu süreçle ilgili herhangi bir kasıt aranmamalıdır." ifadeleri kullanıldı.
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