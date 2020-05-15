Tanju Çolak: Kaybettiğimiz Fenerbahçe maçında hak ettiğimizi yaşadık!

Türk futbolunun yaşayan efsanelerinden Tanju Çolak, Instagram canlı yayınında Tarık Demir'in sorularını yanıtladı. Çolak, ilk yarısı Galatasaray adına 3-0 biten ancak Fenerbahçe'nin 90 dakika sonunda 4-3 kazandığı maça dair, "Hak ettiğimizi yaşadık, futbol laubaliliği kaldırmaz" dedi.

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Kariyeri ve rekorlarıyla ünü ülke sınırları dışına ulaşan Galatasaray ve Fenerbahçe formalarını terleten emekli futbolcu Tanju Çolak, canlı yayında Tarık Demir'in sorularını yanıtladı. Galatasaray'ın ilk yarısını 3-0 kapatıp ezeli rakibi Fenerbahçe'ye 90 dakika sonunda 4-3 yenilmesiyle ilgili gelen soruya yanıt veren Çolak, "Maçtan koptuk. Hak ettiğimizi yaşadık. Futbolda laubalilik yoktur. O tarihi bir skordur, o unutulmayacak bir skordur, hiç unutulmayacak bir skordur. Ben 3 tane gol attım bana yazılamaz zaten fatura... Biz isteseydik ilk yarıda 4-0, 5-0 olurdu skor." ifadelerini kullandı.