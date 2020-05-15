15 Mayıs 2020, Cuma

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Tanju Çolak: Kaybettiğimiz Fenerbahçe maçında hak ettiğimizi yaşadık!

Türk futbolunun yaşayan efsanelerinden Tanju Çolak, Instagram canlı yayınında Tarık Demir'in sorularını yanıtladı. Çolak, ilk yarısı Galatasaray adına 3-0 biten ancak Fenerbahçe'nin 90 dakika sonunda 4-3 kazandığı maça dair, "Hak ettiğimizi yaşadık, futbol laubaliliği kaldırmaz" dedi.
15.05.2020
ABONE OL

Kariyeri ve rekorlarıyla ünü ülke sınırları dışına ulaşan Galatasaray ve Fenerbahçe formalarını terleten emekli futbolcu Tanju Çolak, canlı yayında Tarık Demir'in sorularını yanıtladı. Galatasaray'ın ilk yarısını 3-0 kapatıp ezeli rakibi Fenerbahçe'ye 90 dakika sonunda 4-3 yenilmesiyle ilgili gelen soruya yanıt veren Çolak, "Maçtan koptuk. Hak ettiğimizi yaşadık. Futbolda laubalilik yoktur. O tarihi bir skordur, o unutulmayacak bir skordur, hiç unutulmayacak bir skordur. Ben 3 tane gol attım bana yazılamaz zaten fatura... Biz isteseydik ilk yarıda 4-0, 5-0 olurdu skor." ifadelerini kullandı.

DİĞER
Fenerbahçe maçında hak ettiğimizi yaşadık "Fenerbahçe maçında hak ettiğimizi yaşadık" 15.05.2020
Tanju Çolak açıkladı! Galatasaray'da bir ayrılık daha Tanju Çolak açıkladı! Galatasaray'da bir ayrılık daha 15.05.2020
Albayrak ve Günay, Cengiz'in son durumunu açıkladı Albayrak ve Günay, Cengiz'in son durumunu açıkladı 15.05.2020
Doktoru açıkladı! Mustafa Cengiz uyanır uyanmaz bunu yaptı Doktoru açıkladı! Mustafa Cengiz uyanır uyanmaz bunu yaptı 15.05.2020
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Dün konuşan Fatih Terim bugün oynamayalım diye konuşuyor mu? "Dün konuşan Fatih Terim bugün oynamayalım diye konuşuyor mu?" 14.05.2020
G.Saray Şampiyonlar Ligi'ne gidemezse bütçeyi düşürecek G.Saray Şampiyonlar Ligi'ne gidemezse bütçeyi düşürecek 14.05.2020
Fatih Terim alacaklarını erteledi Fatih Terim alacaklarını erteledi 14.05.2020
Mahmut Recevik'ten Mustafa Cengiz açıklaması Mahmut Recevik'ten Mustafa Cengiz açıklaması 14.05.2020
Henry Onyekuru'dan Ramazan paylaşımı! Henry Onyekuru'dan Ramazan paylaşımı! 14.05.2020
Fatih Terim alacaklarını öteledi Fatih Terim alacaklarını öteledi 13.05.2020
Galatasaray'dan açıklama Galatasaray'dan açıklama 13.05.2020
4 takım arasında play-off yapılabilir "4 takım arasında play-off yapılabilir" 13.05.2020
Mustafa Cengiz'in sağlık durumu Mustafa Cengiz'in sağlık durumu 13.05.2020
İşte Hasan Şaş'ın istifasının perde arkası! Canlı yayında açıkladı İşte Hasan Şaş'ın istifasının perde arkası! Canlı yayında açıkladı 12.05.2020
F.Bahçe ile G.Saray arasındaki fark Muslera "F.Bahçe ile G.Saray arasındaki fark Muslera" 12.05.2020
Galatasaray için Mandzukic iddiası Galatasaray için Mandzukic iddiası 12.05.2020
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'den flaş transfer hamlesi! Galatasaray'ın da gündemindeydi...
Fenerbahçeli yıldız Galatasaray yolunda! Hasan Ali Kaldırım derken...
Dünya yıldızından şok hareket! "Fenerbahçe'nin teklifini dinlemek istemedi"
Corona virüsü ne zaman bitecek? Dünya Sağlık Örgütü açıkladı
Galatasaray'a büyük müjde! Anlaşma tamam
Beşiktaş'ta Burak Yılmaz şoku! Corona virüsü...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör