15 Mayıs 2020, Cuma
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Tanju Çolak açıkladı! Galatasaray'da bir ayrılık daha
Türk futbolunun yaşayan efsanelerinden Tanju Çolak, fotomac.com.tr Instagram canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. Futbolculuk kariyeriyle ilgili konuşan Çolak, Galatasaray'da Hasan Şaş'tan sonra Ümit Davala'nın da ayrılacağını duyduğunu ve yabancı antrenörün gündeme geldiğini söyledi. İşte o açıklamalar...
15.05.2020
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