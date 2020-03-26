Taner Karaman: Abdurrahim Albayrak derbiye gelmemeliydi

Çiğdem Ceylan'ın moderatörlüğünü yaptığı Sabah Sporu programına katılan A Spor yorumcusu Taner Karaman, erbiden önce kendini rahatsız hisseden ve sonrasında yeni tip corona virüsü (Covid-19) testi pozitif çıkan Abdurrahim Albayrak için "Derbiye gelmemeliydi" yorumunda bulundu.

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