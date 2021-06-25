25 Haziran 2021, Cuma
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'da Fatih Terim'in Gedson Fernandes planı!
Son dakika spor haberleri: 2021-2022 sezonuna güçlü bir kadro ile girmek isteyen Galatasaray'da gündemde geçen sezon devre arasında Benfica'dan kadroya katılan Gedson Fernandes var. Sarı-kırmızılılarda yaşanan son gelişmeleri A Spor yorumcusu ve Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan aktardı. Uzundurukan, "Galatasaray'da Fatih Terim, yönetimden Gedson Fernandes'i yeniden kadroya katmalarını istedi. Yeni sezonda Fatih Terim, Portekizli futbolcuyu 10 numara pozisyonunda düşünüyor. " dedi. (GS spor haberleri)
25.06.2021
DİĞER
EN ÇOK İZLENENLER
- G.Saray Hollandalı yıldız için resmi teklif yaptı!
- Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Kongresine Katılmama Kararı Aldı! / A Spor / Transfer Raporu / 24.06.2021
- Başkan Erdoğan Yeni Hatay Stadı'nın açılışında konuştu!
- Gürcan Bilgiç: "Ali Koç'un Yerinde Olsam Aziz Yıldırım'a Cevap Vermem, Taraftar Bunu İstemiyor"
- Emre Kaplan, Galatasaray'ın Hollandalı Flaş Transferin Detaylarını Açıkladı! / A Spor
- Taner Karaman:"Bu Dönem Olmasa da Sonraki Dönem Aziz Yıldırım Aday Olacağa Benziyor" / A Spor
- Terim'in Gedson planı! Takım oyununda...
- Yıldırım'ın açıklamalarını yorumladı! "Takıma yansıması..."
- Aziz Yıldırım: "Fenerbahçe'de Sezon İşler İyi Gitmezse Aziz Yıldırım'ın Aday Olma İhtimali Yüksek"
Daha Fazla Gör
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer listesini belirledi! Barış Alper Yılmaz, Efecan Karaca, Miguel Trauco...
- Galatasaray başkanlık seçimi saat kaçta bitiyor? Seçim sonuçları ne zaman açıklanıyor? Başkan adayları kimler?
- Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer listesini güncelledi! Arturo Vidal, Frank Fabra, Chiquinho...
- İtalya - İsviçre EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Finlandiya - Rusya EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Emekli son dakika zam: Emekli maaşı ne kadar olacak? Temmuz ayı emekli maaşı zam oranı ne?
- Son dakika haberleri: Sokağa çıkma yasakları bitiyor mu? Maske zorunluluğu kalkıyor mu? Kafe ve restoranlar açılacak mı? Gözler kabine toplantısında!
- Altınordu - Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?
- BioNTech aşısı yan etkileri nedir? BioNTech bağışıklık ve etkinlik oranı ne? Hamileler ve emzirenler BioNTech aşısı olabilir mi?