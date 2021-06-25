Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'da Fatih Terim'in Gedson Fernandes planı!

Son dakika spor haberleri: 2021-2022 sezonuna güçlü bir kadro ile girmek isteyen Galatasaray'da gündemde geçen sezon devre arasında Benfica'dan kadroya katılan Gedson Fernandes var. Sarı-kırmızılılarda yaşanan son gelişmeleri A Spor yorumcusu ve Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan aktardı. Uzundurukan, "Galatasaray'da Fatih Terim, yönetimden Gedson Fernandes'i yeniden kadroya katmalarını istedi. Yeni sezonda Fatih Terim, Portekizli futbolcuyu 10 numara pozisyonunda düşünüyor. " dedi. (GS spor haberleri)

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