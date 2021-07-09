Son dakika transfer haberi: Serdar Kelleci: "Futbolcu gelecek oryantasyon sürecine mi hazırlanacak PSV Eindhoven maçına mı hazırlanacak?"

A Spor yorumcusu Serdar Kelleci, Galatasaray'daki gündem hakkında değerlendirmelerde bulundu. Kelleci, "Galatasaray'ın önünde çok önemli bir Şampiyonlar Ligi maçı var. Futbolcu gelecek oryantasyon sürecini mi tamamlayacak yoksa PSV Eindhoven maçına mı hazırlanacak? Çok hassas bir dönem. Gelir bulman gerekiyor ve bu çok önemli bir fırsat" dedi. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)

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