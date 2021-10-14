14 Ekim 2021, Perşembe
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Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da Fatih Terim'e Lyon talip oldu!
A Spor yorumcusu Nevzat Dindar, Sabah Sporu programında Galatasaray'ın gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Lyon, Fatih Terim'i istiyor iddialarıyla ilgili olarak Dindar, "Lyon'un, Fatih Terim'e bugün teklif yapıyor olması ilginç. Hocaya zaman zaman bu tarz teklifler gelebiliyor. Fatih Terim, Galatasaray'da sadece bir teknik direktör değil. Dünya üzerindeki en iyi kulüp de teklif yapsa Fatih Terim kabul etmez" ifadelerini kullandı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
14.10.2021
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