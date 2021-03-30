30 Mart 2021, Salı

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Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da son durum ne? Hatayspor maçında forvet ve stoperde kim oynayacak? | GS haberleri

Süper Lig'in 32. haftasında oynanacak Hatayspor - Galatasaray maçı öncesinde A Spor yorumcusu Nevzat Dindar, sarı kırmızılı ekipte yaşanan son gelişmeleri aktardı. Peki, Galatasaray'da son durum ne? Hatayspor maçında forvet ve stoperde kim oynayacak? Mohamed Mostafa ve Onyekuru'nun bonservisleri alınacak mı?
30.03.2021
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