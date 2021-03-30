Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da son durum ne? Hatayspor maçında forvet ve stoperde kim oynayacak? | GS haberleri

Süper Lig'in 32. haftasında oynanacak Hatayspor - Galatasaray maçı öncesinde A Spor yorumcusu Nevzat Dindar, sarı kırmızılı ekipte yaşanan son gelişmeleri aktardı. Peki, Galatasaray'da son durum ne? Hatayspor maçında forvet ve stoperde kim oynayacak? Mohamed Mostafa ve Onyekuru'nun bonservisleri alınacak mı?

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