Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz Kulüpler Birliği'ndeki görevlerinden neden istifa etti? Canlı yayında açıkladı...

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Kulüpler Birliği Yönetim Kurulu'ndaki görevlerinden 30 Mart'ta istifa etti. İstifanın yankıları devam ederken, merak edilen konulardan biri de Mustafa Cengiz'in istifa kararının sebepleriydi. A Spor yorumcusu Mehmet Özcan, Sabah Sporu programında istifanın sebeplerini açıkladı. İşte o sözler...

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