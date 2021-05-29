29 Mayıs 2021, Cumartesi
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Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da herkes ters köşe! İşte Fatih Terim gerçeği...
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da yaşanan seçim krizinin ardından teknik direktör belirsizliği devam ediyor. Sarı-kırmızılılardaki son gelişmeleri A Spor yorumcusu Savaş Çorlu değerlendirdi. Çorlu, "Fatih Terim şu anda Florya'da ve mesaisine başladı. Görevinin başında, çalışmalarını sürdürüyor." dedi. (GS spor haberleri)
29.05.2021
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