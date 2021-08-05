05 Ağustos 2021, Perşembe

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Son dakika spor haberi: "Rezan Epözdemir'in Oğulcan Çağlayan tavrı Galatasaray'ın nasıl yönetileceğinin sinyali"

A Spor yorumcusu Nevzat Dindar, Galatasaray Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir'in Oğulcan Çağlayan açıklamaları hakkında konuştu. Dindar, "Epözdemir çok yüksek bir perdeden konuştu. Bu tavır aynı zamanda sarı kırmızılıların gelecekte nasıl yönetileceğinin de bir sinyali. Burak Elmas ve yönetimi haksızlığa karşı sessiz kalmayacağının ilk örneği" ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)
05.08.2021
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