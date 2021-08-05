05 Ağustos 2021, Perşembe
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Son dakika transfer haberi: Cimbom bombayı patlattı! Japhet Tanganga Galatasaray'da... İşte sözleşme şartları
Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'dan gece yarısı bombası geldi. Sarı kırmızılılar, Japhet Tanganga'yı kadrosuna kattı. 22 yaşındaki oyuncu, Tottenham'dan 1 yıllığına kiralandı. Cimbom'un, bu flaş transfer gelişmesini A Spor muhabiri Emre Kaplan aktardı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
05.08.2021
"Son dakika transfer haberi: Cimbom bombayı patlattı! Japhet Tanganga Galatasaray'da... İşte sözleşme şartları" haberi için lütfen tıklayın...
DİĞER
EN ÇOK İZLENENLER
- F.Bahçe'de flaş gelişme! Kiev maçının kadrosuna alınmadı
- Cimbom bombayı patlattı! Tanganga G.Saray'da!
- Galatasaray'dan Tanganga İçin Resmi Teklif! Emre Kaplan Transferin Detaylarını Açıkladı! / A Spor
- Ogün Şahinoğlu: "Vitor Pereira Buraya Kahraman Olmaya Geldi" / A Spor / Spor Ajansı / 04.08.2021
- F.Bahçe'de 2 futbolcu daha kadro dışı bırakıldı!
- UEFA'nın kararı ne? G.Saray cephesinden Oğulcan açıklaması!
- Teixeira Gelirse Beşiktaş Nasıl Oynar? Taner Karaman Yorumladı / Spor Ajansı / 04.08.2021
- F.Bahçe'de flaş gelişme! Kiev maçının kadrosuna alınmadı
- UEFA'nın kararı ne? G.Saray cephesinden Oğulcan açıklaması!
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası