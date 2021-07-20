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Son dakika spor haberi: Kerem Aktürkoğlu PSV maçı öncesi konuştu! "Umarım güzel bir sonuçla evimize döneriz"

Galatasaray'ın genç futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, PSV maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Kerem,"Sezonu erken açtık ama iyi bir hazırlık dönemi geçirdik, iyi hazırlandık. Galatasaray her zaman adının olduğu her kulvarda başarı için oynar. Önemli maça çıkacağımızın farkındayız. Umarım güzel bir sonuçla evimize döneriz. PSV zor bir rakip bizim için, zor bir maç olacak ama hocamız bize gösterdiği taktiklerle iyi hazırlandığımızı düşünüyorum" dedi. İşte detaylar... | Son dakiak Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
20.07.2021
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