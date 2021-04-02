02 Nisan 2021, Cuma
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Son dakika spor haberi: Hatayspor maçı için Galatasaray Hatay'a geldi! İşte o görüntüler...
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışını Beşiktaş'ın 3 puan gerisinde sürdüren Galatasaray, 32. haftada Hatayspor'a konuk olacak. Sarı kırmızılılar bu zorlu maç için Hatay'a geldi. Burada coşkuyla karşılanan teknik direktör Fatih Terim ve kaptan Arda Turan, taraftarlarla bir araya geldi. İşte o anlar... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)
02.04.2021
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