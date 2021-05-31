31 Mayıs 2021, Pazartesi
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Son dakika spor haberi: Galatasaray'da kiralık oyuncular ne olacak? Canlı yayında açıkladı! Gedson Fernandes, Halil Dervişoğlu ve Henry Onyekuru...
A Spor yorumcularından Mehmet Özcan, canlı yayında Galatasaray'ın transfer gündemini değerlendirdi. Özcan, sarı kırmızılılarda geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen oyunculardan, Gedson Fernandes, Halil Dervişoğlu ve Henry Onyekuru'da son durumu açıkladı. Onyekuru transferinde Fatih Terim'in topu yönetime attığını ifade eden Özcan, "Halil ve Gedson ile devam edilmesini istiyor ama teori ne kadar pratiğe dökülür bu zor" dedi. Ayrıca Mehmet Özcan, "Galatasaray'ın tek satabileceği oyuncu Mbaye Diagne" ifadelerini de sözlerine ekledi. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)
31.05.2021
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