07 Mayıs 2021, Cuma

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Son dakika spor haberi: Galatasaray'da bir başkan adayı daha! İşte o isim

Son dakika spor haberleri... A Spor yorumcusu Levent Tüzemen, Spor Gündemi programına canlı bağlanarak Galatasaray'daki başkanlık seçimine dair değerlendirmelerde bulundu. Tüzemen, Burak Elmas, Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk'ün ardından Işın Çelebi'nin de başkan adayı olacağını söyledi.
07.05.2021
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