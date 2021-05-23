23 Mayıs 2021, Pazar

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Son dakika spor haberi: Çarpıcı sözler! "Galatasaray'ın bu duruma düşmesinin sebebi..."

A Spor yorumcusu Serkan Korkmaz, Sabah Sporu programında Galatasaray gündemine dair çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Korkmaz, "Nasıl ki Fatih Terim'in Ünal Aysal travması var, Mustafa Cengiz'in de ibra travması var. İbra önemli bir kavram. Mustafa Cengiz'in bu çok ağırına gitti. Mustafa Cengiz ve Fatih Terim aslında fena bir ikili değildi. Ancak ikisinin takılmış olduğu bu konular yaşamış oldukları problemi büyüttü. Aslında kulübün bu duruma düşmesinin sebebi genel kuruldur" dedi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
23.05.2021
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