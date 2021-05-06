06 Mayıs 2021, Perşembe
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Son dakika spor haberi: Canlı yayında olay açıklama! "Fatih Terim görevi bırakacak"
A Spor yorumcusu Murat Özbostan, Galatasaray'la ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Özbostan, Fatih Terim'in ligin son haftasındaki Malatyaspor maçından sonra istifasını vereceğini söyledi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (Gs spor haberi)
06.05.2021
DİĞER
EN ÇOK İZLENENLER
- Ilgaz Çınar, Galatasaray'ın Beşiktaş Maçına Çıkacağı Muhtemel 11'i Yorumladı! / A Spor / Son Sayfa
- Dorukhan Fenerbahçe'ye transfer olacak mı? Menajeri açıkladı
- Trabzonspor'un yeni transferini açıkladı!
- Canlı yayında açıkladı! "Arda Turan'ın sözleşmesi..."
- Ataman'dan A Spor'a özel açıklamalar! "Yarım kalan hikayeyi tamamlayacağız"
- Ilgaz Çınar, Fenerbahçe'nin Erol Bulut ve Emre Belözoğlu Dönemlerini Yorumladı! / A Spor
- Canlı yayında duyurdu! Sergen Yalçın o yıldızı istiyor
- Fenerbahçe'nin istediği ismi açıkladı!
- Serdar Kelleci, Galatasaray - Beşiktaş Derbisinin Favorisini Açıkladı / Sabah Sporu / 05.05.2021
Daha Fazla Gör
- Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe - BB Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Kasımpaşa - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Gençlerbirliği - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Antalyaspor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Konyaspor - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Beşiktaş - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Alanyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (Fb maçı izle...)
- Ankaragücü - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Sivasspor - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Tam kapanmada bankalar açık mı? Bankaların çalışma saatleri ne? Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank...