19 Nisan 2021, Pazartesi
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Son dakika spor haberi: Canlı yayında flaş Fatih Terim sözleri! "Fırtına öncesi sessizlik"
A Spor'a açıklamalarda bulunan DHA muhabiri Serhan Türk, Galatasaray'da yaşanan gelişmeleri aktardı. Teknik direktör Fatih Terim'in açıklama yapmamasını da değerlendiren Türk, "Fırtına öncesi sessizlik" ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)
19.04.2021
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