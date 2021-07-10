10 Temmuz 2021, Cumartesi
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Son dakika spor haberi: Canlı yayında açıkladı! Barış Alper Yılmaz'ı transfer eden Galatasaray'da sıradaki hedef kim?
A Spor muhabiri Emre Kaplan, canlı yayında Galatasaray'da yaşanan gelişmeleri aktardı. Sarı kırmızılıların transfer çalışmalarına devam ettiğini ifade eden Kaplan, "PSV Eindhoven maçı öncesi acil olarak görülen mevki sol bek. Galatasaray'da bu mevkinin ilk sırasında Augustinsson yer alıyor. Oyuncunun bonservisini alabilmek için görüşmeler devam ediyor. Omar'ın sağlık problemi yüzünden sağ bek transferi de yapmak isteyen Cimbom, Jens Stryger Larsen için kulübü Udinese ile görüşmelere devam ediyor" dedi. Öte yandan Emre Kaplan, Gedson Fernandes ve Stanciu transferlerindeki son durumu da aktardı. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)
10.07.2021
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