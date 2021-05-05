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Son dakika spor haberi: Canlı yayında açıkladı! "Arda Turan'ın sözleşmesi..."

A Spor yorumcusu Nevzat Dindar, Spor Ajansı programında önemli açıklamalarda bulundu. Dindar, Arda Turan'ın sözleşme konusuyla ilgili olarak "Galatasaray yönetimi ve Arda bunu problem olarak görmüyor" dedi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (Gs spor haberi)
05.05.2021
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