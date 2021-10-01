Son dakika Galatasaray haberleri: Hıncal Uluç'tan flaş Muslera sözleri! "Eski günlerine dönüş sinyali verdi"

UEFA Avrupa Ligi 2. maçında Galatasaray deplasmanda Marsilya'yla karşı karşıya geldi ve sahadan 0-0 eşitlikle ayrıldı. A Spor yorumcusu Hıncal Uluç, mücadeleyi çarpıcı sözlerle değerlendirdi. Uluç, "Beni umutlandıran tek şey, Muslera'nın eski günlerine dönüş sinyali vermesiydi." dedi. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

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