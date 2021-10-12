SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'ın yeni sponsoru belli oldu!

Galatasaray'ın stadyumunun yeni adı Nef Stadyumu oldu. Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur ve Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Burak Elmas'ın yapılan basın toplantısında stadyum ismini açıkladılar. Ayrıca Burak Elmas ve Erden Timur basın toplantısında soruları da yanıtladılar. Burak Elmas, Fenerbahçe ile ilgili yapılan dostluk anlaşması sorusuna "Biz düşman değiliz. Anlaşamadığımız konular tabii ki var. Kavga etmek yerine kulüpler lehine çalışma irademiz var. Biz hiçbir kulübü birbirinden ayırmayız. Beşiktaş ile de oturup konuşuyoruz. Ahmet Nur Çebi ve Ahmet Ağaoğlu ile de oturup konuşuyoruz, diğer başkanlarla da, çok iyi anlaşıyoruz." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

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