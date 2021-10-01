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Son dakika Galatasaray haberleri | Fatih Terim'e Mohamed çıkışı! "Bitik dedin."

UEFA Avrupa Ligi D grubu 2. maçında Marsilya deplasmanında berabere kalan Galatasaray grup liderliğini sürdürdü. Halil'den sonra oyuna Diagne'nin girmesini eleştiren Serkan Korkmaz, Fatih Terim için "Mostafa Mohamed bitik dedin. Ayrıca bunu piyasası olan tek yerde dedin." yorumunda bulundu. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
01.10.2021
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