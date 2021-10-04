04 Ekim 2021, Pazartesi
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Son dakika Galatasaray haberleri | "Ali Palabıyık'ın uzun bir süre maç yönetebileceğini düşünmüyorum!"
Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray, son dakika golü ile Çaykur Rizespor'u deplasmanında 3-2 mağlup etti. Ancak Galatasaray'ın son dakika golüyle kazandığı maçtan çok maçın hakemi olan Ali Palabıyık konuşuldu. Hakemin verdiği ilginç kararlar hakında konuşan Serkan Korkmaz, "Ali Palabıyık'ın uzun bir süre maç yönetebileceğini sanmıyorum. Muslera'nın ikinci sarıdan kırmızı kartı var." dedi. Murat Özbostan ise "Faulün anlamı mı değişti acaba ülkede? Ben son golde 3 faul olduğunu düşünüyorum." yorumunda bulundu. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
04.10.2021
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