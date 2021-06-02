02 Haziran 2021, Çarşamba
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Son dakika Galatasaray haberi: Canlı yayında açıkladı! "Fatih Terim ayrılırsa en uygun aday..."
A Spor yorumcusu Turgay Altay, canlı yayında Galatasaray hakkında değerlendirmelerde bulundu. Altay, bütün başkan adaylarının Fatih Terim'i takımın başında tutmak içi çaba harcayacağını ifade etti. Öte yandan Terim'in ayrılması durumunda ise Turgay Altay, "Galatasaray'a bir kadro mühendisliği gerekiyor. Fatih Terim ayrılırsa en uygun aday ligi ve takımı bilen Okan Buruk olur" ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)
02.06.2021
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