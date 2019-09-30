30 Eylül 2019, Pazartesi
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Son 30 sezonun en kötü Galatasaray'ı
Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe ile sahasında golsüz berabere kalan Galatasaray, sezona kötü başlangıç yapmanın sıkıntısını yaşıyor. Son 2 sezonun şampiyonu sarı-kırmızılılar, 2019-2020 sezonun ilk 6 haftasında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgiyle 9 puan toplayabildi. Sarı-kırmızılı takım, 6. haftalar dikkate alındığında son 30 yılın en kötü performansını gösterdi.
30.09.2019
Galatasaray, 2019-2020 öncesi en kötü performansı 1989-1990 sezonunda ortaya koymuştu. Sarı-kırmızılı ekip, 1989-1990'da 2 galibiyet, bir beraberlik ve 3 yenilgiyle 7 puan elde edebilmişti.
Bu sezonun 6 maçında 9 puan toplayabilen Galatasaray'ın son 30 sezondaki en düşük ikinci performansı 10 puanla olmuştu. Sarı-kırmızılı ekip, 2006-2007 ve 2013-2014 sezonlarında 10 puanda kalmıştı.
Ligin ilk 6 haftasında 6 gol atabilen Galatasaray, gol yollarında etkisiz bir performans sergiledi. Sarı kırmızılılar böylece son 28 sezonun en kötü hücum performansını göstererek 1991-1992'yi tekrarladı.
Galatasaray, 6. haftalar itibarıyla en çok golü 22 kez fileleri havalandırdığı 1998-1999 sezonunda kaydetti.
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