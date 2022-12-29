Sivasspor - Galatasaray maçı sonrası Abdülkerim Bardakcı A Spor'a açıklamalarda bulundu!
Sivasspor - Galatasaray maçı sonrası Abdülkerim Bardakcı A Spor'a açıklamalarda bulundu. Bardakcı, "Taraftarımıza mutlu yıllar diliyorum. Çok kötü bir zeminde galip geldik. Hazırlık maçında da aynı asisti yapmıştım, çok mutluyum" ifadelerini kullandı.
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