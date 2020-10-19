Ryan Babel: Galatasaray ile sözleşmemi tamamlamak istiyorum

Galatasaray'da transfer teklifi gelmemesi üzerine takımda kalan Ryan Babel'in geleceği merak konusu. Sarı-kırmızılı kulüp, yazın gerçekleşemeyen ayrılığı devre arasında yaşamak istiyor ancak Babel'in düşüncesi farklı. Tecrübeli futbolcu, kariyer planlamasıyla ilgili Hollanda basınına yaptığı açıklamada "Galatasaray ile sözleşmemi tamamlamak istiyorum. Kontratım bittikten sonra Premier Lig'e dönmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

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