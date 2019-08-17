17 Ağustos 2019, Cumartesi
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Rodallega: Falcao bana Türkiye'yi sordu
Denizlispor'un Kolombiyalı golcüsü Hugo Rodallega, Galatasaray maçı sonrası A Spor'un sorularını yanıtladı. Rodallega, "Falcao bana Türkiye'yi sordu" dedi ve transferi hakkında konuştu.
17.08.2019
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