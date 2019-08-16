16 Ağustos 2019, Cuma

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"Radamel Falcao kesin gelecek"

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Denizlispor - Galatasaray maçı sonrası canlı yayında Falcao transferi hakkında aldığı istihbaratı paylaştı. Erman Toroğlu, Falcao'nun Galatasaray'a kesin olarak gelmek istediğini söyledi.
16.08.2019

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