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Rafael Leao stattan böyle ayrıldı!
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Rafael Leao stattan böyle ayrıldı!

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup eden Galatasaray'da Rafael Leao, sakatlanarak kenara gelmişti. Portekizli yıldız Eryaman Stadı'ndan sekerek ayrıldı. İşte o anlar...

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