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Levent Tüzemen: Sane sadakat primi alıyor, sanki sadakati var!
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Levent Tüzemen: Sane sadakat primi alıyor, sanki sadakati var!

A Spor Yorumcusu Levent Tüzemen, Galatasaray futbolcusu Leroy Sane'yi eleştirdi.

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