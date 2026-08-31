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Rafael Leao, Galatasaray'da!
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Rafael Leao, Galatasaray'da!

Galatasaray bir süredir transferini bitirmek için çaba sarf ettiği Portekizli yıldız Rafael Leao'da mutlu sona ulaştı. A Spor muhabiri Emre Kaplan'ın aktardığı bilgiye göre, Galatasaray, Leao ve İtalyan ekibi Milan'la transfer konusunda anlaşmaya vardı. Sıcak gelişmeyle ilgili Emre Kaplan, "Islak imza henüz atılmadı ama Leao, Galatasaray'da diyebiliriz. 45 milyon euro artı bonuslar ve Leao için 9 milyon euro artı bonuslar üzerinde son görüşmeler yapılıyor" şeklinde konuştu.

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