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Levent Tüzemen'den flaş Leao yorumu!
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Levent Tüzemen'den flaş Leao yorumu!

A Spor'un usta yorumcusu Levent Tüzemen, Galatasaray'ın son transferi Rafael Leao ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Tüzemen, "Galatasaray ciddi çaba sarf etti. Hayırlı olsun diyelim. Tercih ettiğim bir oyuncu değildi. Son yıllarda kulüpte ve milli takımda istikrarı yoktu. Ama yönetim kafaya taktı ve transfer etti. İnşallah G.Saray için çok maliyetli olmaz. Kalitesine bir şey demiyorum ama son zamanlarda yükselen bir grafiği yok. Umarım bir rekabet ortamı yaratır Galatasaray'da. Okan Buruk'u n çok istediğini duymuştum, demek ki bir bildiği var. Ne vereceği çok önemli" ifadelerini kullandı.

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