03 Şubat 2021, Çarşamba
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Radamel Falcao Fenerbahçe derbisine yetişecek mi? İşte son gelişmeler
A Spor yorumcusu Mehmet Özcan, Sabah Sporu programına canlı bağlanarak Madrid'deki tedavisinin ardından İstanbul'a döndüğü ve çalışmalara başladığı konuşulan Radamel Falcao ile ilgili konuştu. Özcan, "Falcao'nun mart ayında sağlıklı olarak döneceğini düşünüyorum. Derbide oynamasını beklemiyorum." dedi. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
03.02.2021
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