07 Mart 2019, Perşembe
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Ozan Kabak'tan çok özel açıklamalar
Galatasaray'dan Stuttgart'a transfer olan Ozan Kabak Alman basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu. Genç futbolcu "Başından beri kariyer planım vardı. Türkiye'den Avrupa'ya gitmek hedefimdi" şeklinde konuştu.
07.03.2019
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