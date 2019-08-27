27 Ağustos 2019, Salı

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Onyekuru'dan Galatasaray'a ziyaret

Galatasaray'da çifte şampiyonluk yaşayan​ Onyekuru, Fatih Terim ve eski takım arkadaşlarıyla bir araya geldi. Geçtiğimiz sezon kiralık olarak sarı kırmızılı takımda oynayan Nijeryalı oyuncu, Florya'da Galatasaray'ın antrenmanını ziyaret etti. Onyekuru'nun Terim ve oyunculara yeni sezon için başarılar dilediği belirtildi. Galatasaray ile sözleşmesi bittikten sonra Everton'a dönen 22 yaşındaki oyuncu, İngiliz ekibinden 13.5 milyon ​Euro karşılığında Monaco'ya transfer olmuştu.
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