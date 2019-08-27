27 Ağustos 2019, Salı
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Galatasaray taraftarı ne düşünüyor?
Süper Lig'in ilk 2 haftasında galip gelemeyen Galatasaray'da taraftar takımıyla ilgili ne düşünüyor? Seri ve Nzonzi'nin performansı memnun etti mi, Falcao gelmeli mi?
27.08.2019
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