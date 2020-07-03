Onyekuru Trabzonspor maçında oynayacak mı?

Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray, sahasında Trabzonspor'u konuk edecek. Sarı-kırmızılılarda kiralık sözleşmesi sona eren ve Monaco'nun Fransa'ya çağırdığı Henry Onyekuru'nun zorlu karşılaşmada oynayıp oynamayacağı merak konusu olmuştu. Nijeryalı futbolcunun durumuyla ilgili son gelişmeleri A Spor muhabiri Emre Kaplan aktardı.

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