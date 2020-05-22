22 Mayıs 2020, Cuma

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Onyekuru için Olympiakos devrede

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in gelecek sezon da takımda kalmasını istediği Henry Onyekuru için Yunan ekibi Olympiakos'un devreye girdiği öğrenildi.
22.05.2020
ABONE OL

DİĞER
Babel: Paranın daha hızlı akmasını istiyorum Babel: Paranın daha hızlı akmasını istiyorum 22.05.2020
Onyekuru için Olympiakos devrede Onyekuru için Olympiakos devrede 22.05.2020
Mert Hakan Yandaş Galatasaray'a yakın Mert Hakan Yandaş Galatasaray'a yakın 21.05.2020
Galatasaray'da corona virüsü testleri yapıldı Galatasaray'da corona virüsü testleri yapıldı 21.05.2020
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Elmander ve Riera'ya çifte görev Elmander ve Riera'ya çifte görev 20.05.2020
Martin Linnes: Yine biz şampiyon olacağız Martin Linnes: Yine biz şampiyon olacağız 20.05.2020
G.Saray ve F.Bahçe'nin Mert Hakan yarışı G.Saray ve F.Bahçe'nin Mert Hakan yarışı 20.05.2020
Sensiz olmaz Galatasaray kampanyası "Sensiz olmaz Galatasaray" kampanyası 20.05.2020
Mustafa Cengiz yoğun bakımdan çıkarıldı Mustafa Cengiz yoğun bakımdan çıkarıldı 20.05.2020
Düşük maaş transferde cazip geldi Düşük maaş transferde cazip geldi 19.05.2020
Mbaye Diagne'ye Ada'dan talip çıktı Mbaye Diagne'ye Ada'dan talip çıktı 19.05.2020
Mustafa Cengiz ameliyat edildi Mustafa Cengiz ameliyat edildi 19.05.2020
Mustafa Cengiz'in son durumunu Emre Kaplan aktardı Mustafa Cengiz'in son durumunu Emre Kaplan aktardı 18.05.2020
Taffarel: Fernando Muslera mutlaka kalmalı Taffarel: Fernando Muslera mutlaka kalmalı 18.05.2020
Mert Çetin Galatasaray'ı reddetti Mert Çetin Galatasaray'ı reddetti 18.05.2020
Aykut İnce: Mustafa Cengiz mide ameliyatı oldu Aykut İnce: Mustafa Cengiz mide ameliyatı oldu 18.05.2020
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Trabzonspor ilk imzayı attırıyor! Başkan resmen açıkladı
Alexander Sörloth'u görenler gözlerine inanamadı! İşte son hali
Kulüplere muhteşem gelir! İşte devlerin kurtuluş reçetesi
Galatasaray'dan flaş transfer hamlesi! İşte Fatih Terim'in yeni keşfi
İşte Fatih Terim'in transfer listesi! Kimler yok ki...
Fenerbahçe'den sürpriz transfer! Sergen Yalçın'ın gözdesiydi...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör